Не пускать Киркорова в США — нелепо: менеджер певца разъяснила ситуацию

Группа американских активистов подала заявление в ряд ведомств, требуя запретить Филиппу Киркорову въезд в США.

Как сказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская, этот призыв трехсот радикально настроенных граждан выглядит странным: ведь концерты Киркорова посещают тысячи людей.

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