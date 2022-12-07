Не пускать Киркорова в США — нелепо: менеджер певца разъяснила ситуацию

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

По мнению пресс-секретаря Киркорова, обсуждать это просто «неинтересно».

Группа американских активистов подала заявление в ряд ведомств, требуя запретить Филиппу Киркорову въезд в США.

Как сказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская, этот призыв трехсот радикально настроенных граждан выглядит странным: ведь концерты Киркорова посещают тысячи людей.

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«Слава богу, на концерты Филиппа приходят тысячи людей. А тут 300 непонятных активистов создали группу? Даже неинтересно это обсуждать», — цитирует слова Успенской телеканал «360».

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