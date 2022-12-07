Уютный декабрьский вечер: Кети Топурия запечатлела, как подросший сын любуется камином вместе с сестрой

В последнее время Кети часто выступает. При этом она старается всегда уделять время детям. От первого брака у нее растет дочка Оливия, которая уже учится в школе. Артистка на днях украсила свой особняк к Новому году. Она показала роскошную елку, которую украсили золотистые шары и пряники. А также елочные ветки украсили перила, стол и камин.

У очага решили понежиться дети. Адам в пижамке и Оливия легли прямо на пол и стали любоваться пламенем.

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