Уютный декабрьский вечер: Кети Топурия запечатлела, как подросший сын любуется камином вместе с сестрой

Кети Топурия является известной певицей. Она много лет строит карьеру на сцене и смогла стать не только популярной исполнительницей, но и иконой стиля. Артистка не скрывает, что всегда мечтала о большой семье. Она счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. У пары подрастает сын Адам, которому год.
В последнее время Кети часто выступает. При этом она старается всегда уделять время детям. От первого брака у нее растет дочка Оливия, которая уже учится в школе. Артистка на днях украсила свой особняк к Новому году. Она показала роскошную елку, которую украсили золотистые шары и пряники. А также елочные ветки украсили перила, стол и камин.
У очага решили понежиться дети. Адам в пижамке и Оливия легли прямо на пол и стали любоваться пламенем.
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Кети Топурия засняла детей. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит дом Топурии. Многие отметили, что дети повзрослели. Пока лицо Адама певица скрывает. Она в будущем году отметит его двухлетие.