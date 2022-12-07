Преступники, совершившие покушение на жизнь Авраама Руссо, могут получить суровые приговоры

Совершенное в 2006 году покушение на певца Авраама Руссо расследовано. Его заказчиком следствие считает Тельмана Исмаилова, бывшего владельца Черкизовского рынка, скрывающегося в Черногории.

Исполнителям – Алексею Трясникову и Виталию Джуре – «светит» 14 и 10 лет колонии строгого режима соответственно. Исмаилов решил покончить с артистом, когда стало ясно: Авраам Руссо, которому он покровительствовал, успешно строит сольную карьеру и в спонсоре более не нуждается.

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В августе 2006 года нанятые им преступники расстреляли Руссо из автомата и уехали. Они были уверены, что убили певца. Но врачи спасли ему жизнь. Следствие тянулось долгих 16 лет, наконец, в нем поставлена точка, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».