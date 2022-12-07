Сияла во всех смыслах: Миддлтон в бриллиантовой тиаре и сверкающем алом платье щегольнула в Букингемском дворце

Кейт Миддлтон является одной из самых знаменитых женщин в мире. Жена принца Уильяма славится своим утонченным вкусом и отзывчивостью. Пара справляется с королевскими обязанностями и растит троих детей. Недавно принц и принцесса Уэльские три дня провели в США с официальным визитом. Кэтрин успела отметиться как в костюме, так и вечернем платье.
На этот раз Миддлтон вместе с мужем посетила ежегодный гала-вечер Diplomatic Corps, который состоялся в Букингемском дворце. Для светского раута принцесса Уэльская выбрала алое платье макси с легкой тканью, расшитой цветами и стразами. Наряд подчеркнул ее статность.
Образ дополнили диадема принцессы Маргарет «Цветок лотоса» и бриллиантовые серьги. На этот раз жена принца сделала прическу с начесом.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Публика восхитилась тем, как выглядит Миддлтон. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что в этот день в Нью-Йорке вышли в свет принц Гарри и Меган Маркл. Они отказались от королевских обязанностей и уехали жить в США. На фоне слухов о размолвке пара появилась на гала-вечере, показав идиллию.