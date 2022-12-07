Сияла во всех смыслах: Миддлтон в бриллиантовой тиаре и сверкающем алом платье щегольнула в Букингемском дворце

На этот раз Миддлтон вместе с мужем посетила ежегодный гала-вечер Diplomatic Corps, который состоялся в Букингемском дворце. Для светского раута принцесса Уэльская выбрала алое платье макси с легкой тканью, расшитой цветами и стразами. Наряд подчеркнул ее статность.

Образ дополнили диадема принцессы Маргарет «Цветок лотоса» и бриллиантовые серьги. На этот раз жена принца сделала прическу с начесом.

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