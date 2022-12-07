Стало известно, каким унижениям подвергают массовку на съемках «Голубого огонька»

Новогодние «Голубые огоньки» помогают создать праздничное настроение. Но для тех, кто попал в массовку этих мероприятий, атмосфера совсем не праздничная.

С этими людьми, вынужденными соглашаться изображать веселье за гроши, на киностудии не церемонятся: часами держат их на морозе, не обеспечивают даже минимальными удобствами, морят голодом и всячески унижают.

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«Воду можно с собой взять. Но в зале особо не пейте, смочили горло, и все, чтобы в туалет не бегать. Все равно вас никто не выпустит», — приводит слова организатора корреспондент издания «МК», побывавшая на таком «празднике жизни».

В зале участников массовки рассадили за столики с бутафорскими фруктами и непонятным мутным напитком в бокалах. И засыпали распоряжениями: «Не надо всем хвататься за стаканы и жадно пить. В кадре это смотрится неестественно», «Балкон, не танцуйте так, будто уже три часа ночи, сбавьте темп, поспокойнее», «Женщина, снимите блестки с головы, только парик оставьте»…

Словом, все это выглядит красиво только на экране телевизора.