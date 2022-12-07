Группа американцев требует запретить Киркорову въезд в США, где у певца имеется роскошный особняк

Группа нью-йоркских активистов требует запретить въезд в США певцу Филиппу Киркорову. В их петиции (которую подписали аж 370 человек!) указано, что данный артист не скрывает свою пророссийскую позицию и при этом имеет возможность спокойно приезжать в Америку, чтобы отдохнуть в своем шикарном особняке во Флориде за 10 миллионов долларов.
Как передает Telegram-канал SHOT, американцы подали соответствующую жалобу в Минюст, Минфин и еще несколько ведомств США.
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Напомним, особняк, о котором идет речь, был куплен российским поп-королем в 2011 году. Он расположен в престижной части Майами и включает в себя семь шикарных спален, три гостиных, спортзал, бассейн с подогревом, кинотеатр и большую террасу для вечеринок. Жилая площадь объекта – около 800 квадратных метров. Но и налог на недвижимость за него приходится платить немалый.