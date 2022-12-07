Покупки делать не стоит, работайте в полсилы! Астролог Урусэль дала прогноз на сегодня

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«День совсем не располагает для продуктивной работы. В воздухе уже напряжение. Нам сложно сегодня сконцентрироваться, ну, прям совсем не захочется трудиться. Лучше заняться делами, которые можно решить быстро. Несложная работа без сосредоточения – наш конек в среду», - написала астролог в своем телеграме.

Урусэль заметила, что многим захочется в этот день совершить спонтанные покупки, но их лучше не делать тоже, поскольку вскоре ожидается полнолуние.

А вот прогулки и любые образовательные процессы явно пойдут сегодня на пользу.