Покупки делать не стоит, работайте в полсилы! Астролог Урусэль дала прогноз на сегодня

Астролог и эксперт канала «Россия 1» Юлия Урусэль рассказала об особенностях 7 декабря. Она заметила, что день будет таить в себе напряженность, поэтому многие важные дела лучше отложить на потом.
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«День совсем не располагает для продуктивной работы. В воздухе уже напряжение. Нам сложно сегодня сконцентрироваться, ну, прям совсем не захочется трудиться. Лучше заняться делами, которые можно решить быстро. Несложная работа без сосредоточения – наш конек в среду», - написала астролог в своем телеграме.
Урусэль заметила, что многим захочется в этот день совершить спонтанные покупки, но их лучше не делать тоже, поскольку вскоре ожидается полнолуние.
А вот прогулки и любые образовательные процессы явно пойдут сегодня на пользу.