Ким Кардашьян через суд запретила приближаться к себе мужчине, с которым «общалась телепатически»

«Битва экстрасенсов» по-голливудски. 5 декабря Верховный суд округа Лос-Анджелес издал приказ на запрет одному рьяному фанату Ким Кардашьян приближаться к телезвезде. Мужчина по имени Андре Персо теперь в течение пяти лет не может подходить к модели ближе чем на 100 ярдов (91 метр) и вообще как-либо контактировать с ней.

Ким убедила власти, что от этого гражданина исходит угроза в отношении нее. В августе он трижды приходил к ее дому и писал ей в социальных сетях. 42-летняя звезда боится, что ситуация может «перерасти в физическое насилие», потому что навязчивый мужчина упоминал, что у него есть оружие.

«Он утверждал, что я общалась с ним телепатически, — говорится в судебном заявлении Кардашьян. — Он также выразил растущее разочарование тем, что я не отвечаю ему».

Вот так красивые женщины сначала наобещают всякого посредством телепатии, а потом на сообщения не отвечают...