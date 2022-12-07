«В этом я лучше всех»: звезда сериала «Уэнздей» Дженна Ортега призналась в неожиданном таланте

20-летняя актриса Дженна Ортега молниеносно стала популярной после премьеры на Netflix сериала «Уэнздей», где она сыграла повзрослевшую девочку из семейки Аддамс (а как она там танцует, божечки!).
Теперь модные журналы стремятся брать у нее интервью. В одном из них девушка рассказала о своем неожиданном таланте.
«Я не знаю, то ли это неуверенность в моем росте, то ли я просто так думаю, что это из-за роста, но мое тело как бы говорит: ты должна уметь бегать на каблуках, — сказала Дженна журналу Vogue. — Так что я это могу. Это мой талант. Наверное, это то, в чем я лучше всех».
Дженна Ортега на высоких каблуках. Фото: Global Look Press
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Для тех, кому интересно: рост актрисы 5 футов 1 дюйм (155 сантиметров).