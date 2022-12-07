«В этом я лучше всех»: звезда сериала «Уэнздей» Дженна Ортега призналась в неожиданном таланте

20-летняя актриса Дженна Ортега молниеносно стала популярной после премьеры на Netflix сериала «Уэнздей», где она сыграла повзрослевшую девочку из семейки Аддамс (а как она там танцует, божечки!).

Теперь модные журналы стремятся брать у нее интервью. В одном из них девушка рассказала о своем неожиданном таланте.