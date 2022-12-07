«Это странно, я знаю»: Селена Гомес назвала свою новую почку в честь любимого комика

Все помнят, как в 2017 году певица Селена Гомес перенесла трансплантацию почки. В недавнем интервью журналу Rolling Stone 30-летняя звезда рассказала, что дала своему новому органу имя. Вот только это имя не ее подруги Франсии Райса, которая стала донором. Селена назвала почку в честь своего любимого комика — 56-летнего Фреда Армисена, создателя сериала «Портландия».

5 декабря девушка стала гостьей The Tonight Show и рассказала ведущему Джимми Фэллону, что решила дать органу имя, чтобы эмоционально справиться со сложной операцией.

«Это странно, я знаю, но я это сделала. Я назвала ее в честь Фреда Армисена, — сказала Гомес. — Потому что я люблю «Портландию» и все, что он делает».

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