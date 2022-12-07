Севастьянова подразнила «яйцевидным голопопием» публику: трусишки из тесемок - ням

Поклонники Каролины Севастьяновой сейчас судорожно подбирают слюни, которые неизменно появляются у них при виде красотки. Звезда спорта и российского телевидения выставила в Сеть кадр, который не может не заворожить.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
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На фото знаменитость позирует в красном купальнике, трусики которого состоят почти из одних тесемок, обнажая подкаченное «голопопие» в виде идеальных куриных яиц.
Севастьянова при этом так изогнулась, что диву даешься: разве можно так делать, не будучи змеей?