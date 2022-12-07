Рудова бесстыдно показала мягкое, убрав одежду с интимного: глаза закрыла шальная

Фотография Натальи Рудовой, которую она сделала на отдыхе в Эмиратах, впечатляет ее поклонников. Ну хороша ведь чертовка, что ни говори!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Озорная блондинка в коротком платьице прогулялась по мягкому песочку пляжа Персидского залива, поигрывая ногами. Звезда подпрыгивала от удовольствия, не обращая внимания на то, что ее подол поднимается, обнажая интимные места.

И хотя глаза Рудовой были прикрыты черными очками, не сомнений – в них светился огонек с чертовщинкой!