Warner Bros. показала трейлер фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в роли человеческого клона

Кинокомпания Warner Bros. 6 декабря опубликовала тизер-трейлер нового фантастического фильма «Микки 17». Актер Роберт Паттинсон, знакомый многим по вампирской саге «Сумерки», здесь исполнил роль клона одного из сотрудников человеческой экспедиции, отправленной на пригодную для колонизации ледяную планету.

Фильм «Микки 17», сюжет которого основан на книге Эдварда Эштона «Микки 7», по замыслу создателей станет триллером в духе «Марсианина» и «Темной материи».

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