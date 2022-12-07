Вся обсосанная Валя Карнавал выкатила свой «белый налив» на публику: шары достойные внимания

Валя Карнавал ошарашила публику фотографией в откровенном платье с несколькими прорезями. Огромное декольте и так слишком явно открывало ее объемный бюст, а эти дыры в одежде делали к тому же дополнительные акценты.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
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Блогерша при этом обсасывала свою нижнюю губу, видимо, в попытке еще больше впечатлить мужчин. Томный взгляд с закатанными глазами добавлял кадру страсти.
Отметим, что Валя Карнавал сейчас находится в статусе невесты: она собирается замуж за блогера Сашу Стоуна. Поэтому публика не совсем понимает, почему тиктокерша ведет себя столь развязно, имея жениха.