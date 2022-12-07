Мокренькая Севастьянова красиво погладила себя на пляже: рот приоткрыла, глаза – огонь!

Гимнастка Каролина Севастьянова, которую многие считают самой красивой в России, заворожила фолловеров кадром, сделанном на отдыхе.

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Звезда спорта и ТВ выпорхнула из бассейна, красиво погладив свои волосы. При этом знаменитость приоткрыла рот и томно взглянула в камеру фотографа. Ну просто огонь!