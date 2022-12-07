Была толстой и непохожей на себя: Анна Бузова шокировала подписчиков старыми семейными фото

Младшая сестра Ольги Бузовой, 34-летняя Анна Бузова, 6 декабря удивила своих подписчиков, показав им свои старые фото. На снимках, сделанных до того, как девушка стала популярной и успешной, она выглядит совсем другим человеком — у нее имеется явный лишний вес, да и лицо ее мало напоминает ту красавицу, которой Анна является сегодня.
«С 20 лет я находилась в постоянном желании похудеть, не любила себя и не принимала себя. 12 лет! Были испробованы все диеты мира. Даже голодание, слабительные и мочегонные. Сейчас вспоминаю и жалко становится свой организм — сколько над ним было издевательств», — призналась Бузова.
По словам Анны, появившиеся проблемы со здоровьем в итоге помогли ей понять, что путь выбран неверно. Она сменила тактику и ее жизнь начала меняться.
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Анна Бузова. Фото: соцсети
Что же помогло девушке стать той, кем она стала? Что превратило гадкого утенка в красотку, популярного блогера и бизнес-леди? Вот несколько главных секретов.
«Я начала заниматься спортом осознанно, не на автомате ради минуса на весах, а для себя, с удовольствием и наслаждением от самого процесса.
Я перестала ориентироваться на весы, а стала больше прислушиваться к своему телу. Я сделала йогу, медитации и аффирмации неотъемлемой частью моей жизни (ни один дорогущий психолог не смог меня избавить от панических атак после инсульта, а мои медитации справились с этим меньше. чем за неделю).
Я убрала все жесткие запреты в моем питании и, как это ни странно, мне меньше хочется есть «неправильностей», и даже если я их ем, я не поправляюсь ни на грамм».