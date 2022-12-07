Была толстой и непохожей на себя: Анна Бузова шокировала подписчиков старыми семейными фото

Что же помогло девушке стать той, кем она стала? Что превратило гадкого утенка в красотку, популярного блогера и бизнес-леди? Вот несколько главных секретов.

«Я начала заниматься спортом осознанно, не на автомате ради минуса на весах, а для себя, с удовольствием и наслаждением от самого процесса.

Я перестала ориентироваться на весы, а стала больше прислушиваться к своему телу. Я сделала йогу, медитации и аффирмации неотъемлемой частью моей жизни (ни один дорогущий психолог не смог меня избавить от панических атак после инсульта, а мои медитации справились с этим меньше. чем за неделю).

Я убрала все жесткие запреты в моем питании и, как это ни странно, мне меньше хочется есть «неправильностей», и даже если я их ем, я не поправляюсь ни на грамм».