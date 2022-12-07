«Мужик отмазываться не будет»: Худяков заявил, что Лепс признает вину в деле о драке

Политик Роман Худяков считает, что Григорий Лепс не будет увиливать от следствия. И, как полагается, чистосердечно признает свою вину. А это, к слову, только смягчит ему наказание.

«Порядочный, настоящий мужик, бесплатно пел на Донбассе, всегда выступает там, где нужен — без гонораров. Бешеная востребованность Лепса и то, что он не может отказать — «меня там ждут», по его словам, — привели к этому безобразному срыву», — оправдал Худяков Лепса.

Он заметил, что музыкант также большой профессионал, постоянно работает над репертуаром и много работает.