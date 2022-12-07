«Мужик отмазываться не будет»: Худяков заявил, что Лепс признает вину в деле о драке

Потасовкой закончился поход Григория Лепса в питерское питейное заведение. В результате мужчина, с которым он не нашел общий язык во время игры в нарды, подал на него заявление с утверждением, что артист якобы нанес ему телесные повреждения.
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Политик Роман Худяков считает, что Григорий Лепс не будет увиливать от следствия. И, как полагается, чистосердечно признает свою вину. А это, к слову, только смягчит ему наказание.
«Порядочный, настоящий мужик, бесплатно пел на Донбассе, всегда выступает там, где нужен — без гонораров. Бешеная востребованность Лепса и то, что он не может отказать — «меня там ждут», по его словам, — привели к этому безобразному срыву», — оправдал Худяков Лепса.
Он заметил, что музыкант также большой профессионал, постоянно работает над репертуаром и много работает.
«Григорий поступит как настоящий мужик! А мужик отмазываться не будет. Получит все, что заслужил. Заплатит штраф и, может, компенсацию пострадавшему. Возможно, и извинится, что было бы правильно», — выразил свое мнение Худяков в личном блоге.