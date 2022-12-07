«Плакала, вставала на колени»: Дану Борисову не пустили на рейс в Таиланд

Телеведущая Дана Борисова вместе с дочкой Полиной и своей любимой собачкой 6 декабря должна была улететь в Таиланд. Но не улетела. Вместо этого Дана в крайне расстроенном виде появилась перед своими подписчиками и поведала о том, какое ЧП приключилось с ними в аэропорту.

«Уже зарегистрировали нас, уже чемодан «уплыл». Подходит представитель «Аэрофлота», такой мрачный мужчина».

Мужчина, как рассказала Дана, спросил, есть ли у них разрешение на ввоз собаки на остров Пхукет. Этот документ должен быть на тайском языке и он нужен всем, кто прилетает с собакой именно на Пхукет.

«Поскольку у нас этой бумажки не было, [нас отправили] восвояси. Плакала, вставала на колени. Честное слово, какую только ерунду ни творила. Но нас развернули», - пожаловалась Борисова.

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