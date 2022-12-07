«Где мои пиратики?»: Семенович вышла в свет с повязкой на голове и глубоким декольте

Анна Семенович - откровенные фото

Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Певица продемонстрировала новый откровенный образ.

Певица, актриса и модель Анна Семенович во вторник, 6 декабря, показала своим подписчикам новый модный look. В черном жилете с глубоким декольте, черных брюках, с серебристой повязкой на голове, крупными серьгами-кольцами и блестящим колье 42-летняя Анна отправилась на вручение музыкальной премии.

Девушка-визажист назвала Семенович «пираткой» и той это сравнение, похоже, понравилось.

«Пиратка Карибского моря. Где мои пиратики?» - пошутила пышногрудая красотка.

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Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов, звезда вновь обмолвилась о своем любимом мужчине, имени которого никогда не называет. Она сообщила, что собирается поехать в ювелирный магазин и выбрать себе кольцо. При этом платить за него, по словам Анны, будет другой человек.

«Я буду выбирать, а он оплачивать», - заинтриговала она.

Певица уже решила, что кольцо должно быть с драгоценным камнем, но будет это изумруд или бриллиант - она решит на месте.

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