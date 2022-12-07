«Где мои пиратики?»: Семенович вышла в свет с повязкой на голове и глубоким декольте

Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов, звезда вновь обмолвилась о своем любимом мужчине, имени которого никогда не называет. Она сообщила, что собирается поехать в ювелирный магазин и выбрать себе кольцо. При этом платить за него, по словам Анны, будет другой человек.

«Я буду выбирать, а он оплачивать», - заинтриговала она.

Певица уже решила, что кольцо должно быть с драгоценным камнем, но будет это изумруд или бриллиант - она решит на месте.