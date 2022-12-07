Игорю Николаеву понравились слова Пугачевой, назвавшей россиян «продажными тварями»

Перебравшаяся в Израиль певица Алла Пугачева 6 декабря вновь оскорбила россиян. На своей странице в социальной сети артистка назвала бывших соотечественников «жалкими продажными тварями, лицемерами и лжецами».

Одним из тех, кто поставил лайк под постом Аллы Борисовны, стал композитор Игорь Николаев. Тем самым он публично продемонстрировал, что поддерживает 73-летнюю Примадонну.

Как напоминает KP.RU, Николаев и Пугачева знают друг друга уже 38 лет. В 1984 году она согласилась взять в свой репертуар написанную композитором песню «Айсберг», которая в итоге стала одной из ее «визитных карточек».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»