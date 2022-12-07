«Гарри Поттер и уничтожение британской монархии»: в сериале-исповеди Сассекских Netflix использовал картинку, снятую на премьере фильма о мальчике-волшебнике

Всего сутки остаются до выхода нового документального сериала Netflix «Гарри и Меган», рассказывающего историю герцога и герцогини Сассекских от первых лиц. Между тем, журналисты уже после выхода двух трейлеров этой картины обнаружили там несколько лживых приемов, благодаря которым стриминговому сервису удалось создать красивый и привлекающий зрителей образ знаменитой пары.

К примеру, в одном из трейлеров показано черно-белое фото, на котором запечатлена группа фотографов с длиннофокусными объективами. Гарри сразу после этого кадра говорит: «Я должен был сделать все, что мог, чтобы защитить свою семью».

Британским СМИ удалось понять, где и когда было сделано то фото. Оказывается, сцена снята на премьере фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть вторая» в июле 2011 года, где присутствовали в том числе исполнители главных ролей: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, а также автор истории о Гарри Поттере Джоан К. Роулинг.

Принц Гарри и его будущая супруга Меган Маркл в то время еще не были знакомы, они встретились лишь через пять лет, в 2016 году.

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