Почти как минимальная пенсия в РФ: Оксана Самойлова рассказала, сколько получает няня ее сына за день работы

Блогер и мама четырех детей Оксана Самойлова заподозрила, что слишком много платит няням, которых в семью присылает агентство. 6 декабря девушка решила поинтересоваться у своих подписчиц, сколько получают их няни за день работы.

В ответах, которые получила звезда, значились суммы в диапазоне от 2 000 до 6 000 рублей.

Как оказалось, у ее сына Давида есть хорошая няня. А вот постоянную няню для старших детей она не может найти уже очень давно. И попытки найти достойный вариант обходятся в копеечку.

«Агентство на протяжении этих двух лет присылает нам нянь за 8 000 рублей в сутки. При этом говорит «Вы что! Сейчас такие времена, меньше, чем за 8 000 рублей никто не пойдет к вам работать». И присылает нянь. Я таким няням даже 3 000 не платила бы, честно говоря. Потому что складывается ощущение, будто они впервые вышли из дома и никогда с детьми не работали».

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