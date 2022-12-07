«Добби свободен!»: бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась своей радостью

Блогер и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова 6 декабря сообщила своим подписчикам замечательную новость - она закрыла ипотеку за квартиру, в которой сейчас живет вместе со своим молодым человеком Мондезиром и родившимися в сентябре близнецами.

Ипотеку Юлия брала, как и многие россияне, на 30 лет, ведь она не знала, как все сложится и каким будет ее доход в ближайшее время. Конечно, она надеялась закрыть долг перед банком раньше, но даже и представить не могла, что сможет сделать это всего за один год.

«Те, кто со мной давно, знают, что ипотеку я брала год назад - 29 декабря. <...> И вот сегодня, 6 декабря, практически за год я ее погасила. Горжусь собой невозможно, нереально. Для меня это была просто цель номер один: как можно скорее рассчитаться с банком, чтобы никаких обременений на мне, на моей семье не висело. И сегодня этот день настал. Я не верю, честно, я так рада».

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