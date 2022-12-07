«Демна хотел отменить меня, а отменили его»: Бузова высказалась о скандале с Balenciaga

Певица и телеведущая Ольга Бузова на протяжении нескольких последних дней наблюдала за скандалом, который спровоцировала последняя рекламная кампания бренда Balenciaga. Она долго молчала, но в итоге все же решила прокомментировать ситуацию, тем более что ей самой тоже приходилось сталкиваться с непорядочным поведением этого бренда.

Напомним, что в 2019 году не без помощи Ксении Собчак Ольга в пух и прах рассорилась с Balenciaga. Бузова узнала, что директор этого модного дома Демна Гвасалия стыдится того, что легенда «Дома-2» появляется на людях в его куртке. Она заявила, что не будет больше покупать вещи бренда и потребовала вернуть ей 360 000 рублей, потраченные на куртку и кроссовки. Деньги ей, естественно, никто не вернул.

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Теперь у Ольги появился повод напомнить всем, что «Balenciaga поступает очень не красиво уже давно».

«То, что сейчас бренд устроил это даже не поддается здравому смыслу. Это ужасно. Это мерзко. Любое заигрывание с детьми и темой секса вкупе - вызывает у нормальных людей лишь отвращение», - заявила Ольга.

Она отметила, что все фото- и видеоматериалы рекламных кампаний любого, даже маленького бренда, всегда лично утверждаются руководством. Руководство Balenciaga заигралось и решило, что ему все можно. Но оказалось, что это не так.