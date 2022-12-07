Наконец-то свершилось: восторженная жена Тарасова рассказала поклонникам о сбывшейся мечте

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, сообщила радостную новость: наконец-то сбылась ее заветная мечта.

Звездные супруги, несмотря на троих детей и почти шесть лет брака, стараются хоть иногда бывать вдвоем, а также радовать друг друга романтическими сюрпризами. Вчера красотка поделилась с подписчиками в соцсетях, что ей удалось отправиться в путешествие на поезде с любимым мужем.

Стало известно, что пара поехала в Москву из Краснодара в отдельном купе. Компанию супругам составили их близкие друзья - рэпер T-Killah и его жена Мария Белова.