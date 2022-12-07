Наконец-то свершилось: восторженная жена Тарасова рассказала поклонникам о сбывшейся мечте

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, сообщила радостную новость: наконец-то сбылась ее заветная мечта.
Звездные супруги, несмотря на троих детей и почти шесть лет брака, стараются хоть иногда бывать вдвоем, а также радовать друг друга романтическими сюрпризами. Вчера красотка поделилась с подписчиками в соцсетях, что ей удалось отправиться в путешествие на поезде с любимым мужем.
Стало известно, что пара поехала в Москву из Краснодара в отдельном купе. Компанию супругам составили их близкие друзья - рэпер T-Killah и его жена Мария Белова.
Пара отправилась в путешествие на поезде. Фото: соцсети
Тарасов и Костенко с приятелями уехали в Краснодар несколько дней назад. Дело в том, что футболист вместе с рэпером сейчас работают над продвижением ФК «Родина Медиа». В новом деле их полностью поддерживают жены.
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На стадионе имени Сергея Галицкого футбольный клуб Тарасовых провел матч с командой «На спорте». «Родина Медиа» выиграла и вышла в финал. Игра была по-настоящему эмоциональной и напряженной. После яркого матча семья отпраздновала победу со звездными друзьями.