Волочкова в платье закинула ногу за голову, засветив трусики на глазах мужчины: шпагат сразил наповал

Примечательно, что Волочкова часто козыряет своей растяжкой. Она даже попала в книгу рекордов Гиннесса. Балерина недавно попарилась в бане, раздевшись до трусов. Она не стесняется оголять свои прелести.

На этот раз Анастасия отправилась на вечеринку. Она облачилась в синее струящееся платье и туфли на каблуке. Балерина решила рукой обнять молодого мужчину. Пока он комментировал происходящее, артистка закинула ногу вверх, показав шпагат. При этом звезда засветила ажурные трусики.

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