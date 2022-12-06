Волочкова в платье закинула ногу за голову, засветив трусики на глазах мужчины: шпагат сразил наповал

Анастасия Волочкова является известной балериной. Однако она уже давно не выступает в Большом театре. Артистка создает свои постановки. Она обзавелась роскошным особняком на Рублевке, часто путешествует, посещает вечеринки и снимается для ТВ. В СМИ о ней часто пишут, так как звезда оказывается в скандальных ситуациях.
Примечательно, что Волочкова часто козыряет своей растяжкой. Она даже попала в книгу рекордов Гиннесса. Балерина недавно попарилась в бане, раздевшись до трусов. Она не стесняется оголять свои прелести.
На этот раз Анастасия отправилась на вечеринку. Она облачилась в синее струящееся платье и туфли на каблуке. Балерина решила рукой обнять молодого мужчину. Пока он комментировал происходящее, артистка закинула ногу вверх, показав шпагат. При этом звезда засветила ажурные трусики.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Публика была сражена тем, как выглядит Волочкова. А ее растяжка много лишила дара речи. «Ого, какая ножка», «И все запомнили цвет трусиков», «Зачем тогда платье носить?», «Эффектно получилось», «Парень очень переживает», — стали писать пользователи Сети.