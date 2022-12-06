Вскрылась правда об отношениях Нагиева и Муцениеце

Агате Муцениеце приписывали массу романов с красивыми и успешными мужчинами. Последний слух был о том, что у актрисы якобы были романтические отношения с Дмитрием Нагиевым.

Звезды вместе работали в шоу «Голос. Дети» и периодически флиртовали на камеру. Поклонники подозревали, что за кадром у телеведущих что-то может быть.

А когда стало известно, что Нагиев покинул шоу - Агата не удержалась от двусмысленных высказываний.

«В глубине души я навсегда, навсегда оставила сердечко для Димы. Дима, ай лав ю», — призналась актриса.

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