Как всегда в центре скандала: Меган Маркл и Гарри обвинили во лжи в их документальном фильме

Весь мир ждет выхода документального фильма Гарри и Меган Маркл. Платформа Netflix едва успела выпустить два трейлера, как знаменитая парочка вновь успела оказаться в центре скандала!

В своей киноленте супруги якобы использовали фотографию, съемку которой сами же и одобрили. А в трейлере они посетовали на то, что пресса вторгается в их частную жизнь. В ролике использовался снимок Гарри, Меган и их маленького сына Арчи, сделанный папарацци с балкона резиденции архиепископа Десмонда Туту в Южной Африке в 2019 году, когда они находились там в официальном турне.

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Сегодня королевский корреспондент Роберт Джобсон обрушился с критикой на пару и заявил в своем Twitter, что на самом деле знаменитый кадр сделал один из трех аккредитованных фотографов!