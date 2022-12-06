Как всегда в центре скандала: Меган Маркл и Гарри обвинили во лжи в их документальном фильме

Весь мир ждет выхода документального фильма Гарри и Меган Маркл. Платформа Netflix едва успела выпустить два трейлера, как знаменитая парочка вновь успела оказаться в центре скандала!
В своей киноленте супруги якобы использовали фотографию, съемку которой сами же и одобрили. А в трейлере они посетовали на то, что пресса вторгается в их частную жизнь. В ролике использовался снимок Гарри, Меган и их маленького сына Арчи, сделанный папарацци с балкона резиденции архиепископа Десмонда Туту в Южной Африке в 2019 году, когда они находились там в официальном турне.
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Сегодня королевский корреспондент Роберт Джобсон обрушился с критикой на пару и заявил в своем Twitter, что на самом деле знаменитый кадр сделал один из трех аккредитованных фотографов!
«То, что Netflix и Гарри с Меган использовали эту фотографию, чтобы показать вторжение прессы в их личную жизнь, - это цирк», - посетовал он и добавил, что Меган и Гарри были в курсе, что их будут снимать.
Меган Маркл, Гарри и их сын Арчи. Фото: кадр из трейлера нового документального фильма «Гарри и Меган» (2022)
Позже журналист опубликовал фото, на которой парочка показывает архиепископу Десмонду Туту малыша Арчи.
«Этот снимок был сделан мной с той же аккредитованной позиции на iPhone в резиденции архиепископа в Кейптауне. Не было никакого вторжения», - с удивлением подчеркнул Джобсон.
Еще на одну ошибочку указали под постом журналиста в соцсетях: кадры, на которых экс-адвокат бывшего президента США Дональд Трамп Майкл Коэн покидает свою нью-йоркскую квартиру в 2019 году. В трейлере снимок показали после того, как Меган со слезами на глазах заявила, что королевская семья никогда не пыталась защищать ее.
Премьера документального фильма об истории знакомства Гарри и Меган и их нелегкой жизни в королевской семье состоится на стриминговом сервисе Netflix 8 декабря. И как знать, в какие еще скандалы после выхода киноленты успеет вляпаться скандальная парочка!