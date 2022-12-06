Королевская семья содрогнется: Гарри и Меган Маркл выпустили второй трейлер своего документального фильма

Ни дня без скандала в британской королевской семье! Гарри и Меган выпустили второй трейлер своего документального фильма для платформы Netflix.
Видео, которое длится всего минуту, наверняка приведет в ужас всех родственников Гарри. Ведь он обрушился с критикой на установленную во дворце иерархию и рассказал о «боли и страданиях женщин, вступающих в брак с этим учреждением». Первая серия фильма выйдет на иностранной платформе 8 декабря. Королевский отпрыск назвал жизнь в королевской семье «грязной игрой».
«В этой семье существует иерархия, знаете, бывают утечки информации, подстроенные ситуации», — утверждает в трейлере Гарри.
После его слов на экране в видеоролике появляются кадры с принцессой Дианой, преследуемой фотографами.
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В шести эпизодах пара расскажет об истории отношений и о проблемах, которые привели их к отказу от королевских обязанностей. В монтаж вошли кадры из личного архива, интервью с герцогом и герцогиней, их друзьями и экспертами.