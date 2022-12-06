Королевская семья содрогнется: Гарри и Меган Маркл выпустили второй трейлер своего документального фильма

Ни дня без скандала в британской королевской семье! Гарри и Меган выпустили второй трейлер своего документального фильма для платформы Netflix.

Видео, которое длится всего минуту, наверняка приведет в ужас всех родственников Гарри. Ведь он обрушился с критикой на установленную во дворце иерархию и рассказал о «боли и страданиях женщин, вступающих в брак с этим учреждением». Первая серия фильма выйдет на иностранной платформе 8 декабря. Королевский отпрыск назвал жизнь в королевской семье «грязной игрой».