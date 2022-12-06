Назойливые поклонники или сумасшедшие?: Карла III второй раз за месяц забросали яйцами

Британского короля Карла III уже второй раз за месяц закидали яйцами во время общения с публикой на улице. Нерадивые охранники королевской особы вновь проглядели в огромной толпе хулигана.
Скандал произошел в городе Лутон, который находится в графстве Бедфордшир. Во время беззаботной прогулки в монарха неожиданно бросили яйца неизвестные. Спустя несколько секунда местные полицейские отреагировали на инцидент. Короля отвезли в безопасное место, где его осмотрела служба охраны.
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Спустя некоторое время Карл III вернулся к публике, а в это время его охрана задержала нападавшего. Им оказался молодой человек радикальных взглядов, передает Sky News.
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Это не первый случай нападения на британского монарха. В начале ноября король и королева-консорт Великобритании были в Йорке, там в пару тоже бросили несколько яиц. Полиция оперативно среагировала на произошедшее и задержала злоумышленника, который успел выкрикнуть фразу «Эта страна была построена на крови рабов». Ни король, ни его супруга Камилла неприятную ситуацию так и не прокомментировали.