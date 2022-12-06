Назойливые поклонники или сумасшедшие?: Карла III второй раз за месяц забросали яйцами

Британского короля Карла III уже второй раз за месяц закидали яйцами во время общения с публикой на улице. Нерадивые охранники королевской особы вновь проглядели в огромной толпе хулигана.

Скандал произошел в городе Лутон, который находится в графстве Бедфордшир. Во время беззаботной прогулки в монарха неожиданно бросили яйца неизвестные. Спустя несколько секунда местные полицейские отреагировали на инцидент. Короля отвезли в безопасное место, где его осмотрела служба охраны.

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