Один в лонгсливе, другой — в футболке: сыновья-близнецы Юлии Ефременковой предстали вдвоем на редком фото

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в сентябре стали родителями мальчиков-близнецов. От помощи нянь пара отказалась, не желая подпускать к детям чужих людей.

Юлия Ефременкова и Мондезир сами справляются со всеми заботами, привлекая к помощи бабушку Юлю.

Молодой отец, кстати, нередко остается один с сыновьями. На этот раз Юлия Ефременкова и ее бабушка, которую она зовет мамой, отправились в банк, чтобы погасить ипотеку, а Мондезир дома один присматривал за близнецами.

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