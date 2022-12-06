Один в лонгсливе, другой — в футболке: сыновья-близнецы Юлии Ефременковой предстали вдвоем на редком фото

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в сентябре стали родителями мальчиков-близнецов. От помощи нянь пара отказалась, не желая подпускать к детям чужих людей.
Юлия Ефременкова и Мондезир сами справляются со всеми заботами, привлекая к помощи бабушку Юлю.
Молодой отец, кстати, нередко остается один с сыновьями. На этот раз Юлия Ефременкова и ее бабушка, которую она зовет мамой, отправились в банк, чтобы погасить ипотеку, а Мондезир дома один присматривал за близнецами.
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Оставшись один с сыновьями, Мондезир покормил их и сделал фото. Он запечатлел младенцев в их люльках. Один из мальчиков был облачен в костюм, состоящий из шортиков и лонгслива, второй — из шортиков с футболочкой.
Сыновья Юлии Ефременковой и Мондезира. Фото: соцсети
Стоит отметить, что это редкий случай, когда дети Ефременковой и Мондезира в кадре сразу вдвоем. Чаще Юлия Ефременкова показывает кого-то одного из сыновей-близнецов.