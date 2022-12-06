Лифчик затрещал: Клава Кока бесстыдно блеснула округлой грудью, закинув ножку на Александра Ревву

На днях Клава дала долгожданный концерт, к которому готовилась год. Она блистала на сцене в юбке, которую потом сорвала. Певица красовалась в постели на глазах всего стадиона. Она подготовилась к дуэту с Александром Реввой.

Блондинка в брюках на шунровке и мерцающем лифе не только спела, но и станцевала с артистом. Она прогнулась назад, закинув одну ногу на Ревву. При этом Кока оголила округлую грудь.

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