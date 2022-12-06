Лифчик затрещал: Клава Кока бесстыдно блеснула округлой грудью, закинув ножку на Александра Ревву

Клава Кока является известной исполнительницей. Она прославилась, когда подписала контракт с крупным лейблом. За минувшие несколько лет певица выпустила множество хитов. Поклонники также любят артистку за яркие луки. Она не боится показывать прелести фигуры. Для своего большого концерта звезда выбрала особенно пикантные костюмы.
На днях Клава дала долгожданный концерт, к которому готовилась год. Она блистала на сцене в юбке, которую потом сорвала. Певица красовалась в постели на глазах всего стадиона. Она подготовилась к дуэту с Александром Реввой.
Блондинка в брюках на шунровке и мерцающем лифе не только спела, но и станцевала с артистом. Она прогнулась назад, закинув одну ногу на Ревву. При этом Кока оголила округлую грудь.
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Клава Кока и Александр Ревва. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены такому смелому танцу. Многие решили, что Кока даже засмущала артиста.
«Ох, вот это страсть», «Какая у вас растяжка», «А Сашка словно старается не смотреть», «Ревва пальчиком ножку придерживает», «Наряд у вас провокационный», «Все красоту оголила», «Ах, вот это формы», — стали писать подписчики.