«Вывалила всю свою сущность»: Аллу Пугачеву «раскатали» после слов о продажных тварях

Известная певица Алла Пугачева с недавних пор редко выходит на связь с поклонниками, делая это только по самым значимым, по ее мнению, поводам.

На этот раз Алла Пугачева высказалась на тему заказной, как она считает, травли ее семьи.

«Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Декабрьское небо над Землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят». Вот и все», — написала Алла Пугачева в микроблоге.

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