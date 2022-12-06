«Вывалила всю свою сущность»: Аллу Пугачеву «раскатали» после слов о продажных тварях

Известная певица Алла Пугачева с недавних пор редко выходит на связь с поклонниками, делая это только по самым значимым, по ее мнению, поводам.
На этот раз Алла Пугачева высказалась на тему заказной, как она считает, травли ее семьи.
«Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Декабрьское небо над Землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят». Вот и все», — написала Алла Пугачева в микроблоге.
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Блогер Лена Миро фактически «раскатала» Алла Пугачеву за эти слова. В «Живом журнале» Лена Миро обвинила Примадонну во лжи, заявив, что та грязно обругала своих же поклонников.
«Мне, как верующему человеку, стало интересно, как быстро Алке прилетит оттуда. Во-первых, за вранье — никто за правду про Алку не платит. Во-вторых, за гордыню — она считает себя лучше всех. В-третьих, за упоминание Господа нашего в одном предложении с руганью. В-четвертых, за злость в отношении людей — нам заповедовали любить ненавидящих нас. То есть буквально в одном сообщении Алка вывалила всю свою сущность. Не ведает, что творит, ибо все мы под Богом ходим. Напела на пенсию, насобирала денег, а теперь кроет руганью своих же слушателей. Впрочем, чему удивляться? Ничего нового. Она всегда такая была, только пару лет назад некоторые мне почему-то еще не верили», — написала Лена Миро.