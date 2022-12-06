Без макияжа и с падчами: Бородина в кожаных шортах и ботинках Dior отправилась в ресторан

Бородина предпочитает всегда выглядеть идеально. Однако порой она не боится отказываться от макияжа. На этот раз телеведущая устроила переписку с Екатериной Скулкиной, с которой ведет новый проект «Женский клуб». Она решила похвастаться своей новой обувью.

В этот же день Ксения надела новые ботинки Dior. Она сочетала их с кожаными шортами и удлиненным жакетом. Звезда покрасовалась без макияжа и с падчами под глазами.

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