Без макияжа и с падчами: Бородина в кожаных шортах и ботинках Dior отправилась в ресторан

Ксения Бородина много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что смогла хорошо заработать. Теперь ее дополнительным доходом является реклама в соцсетях. Примечательно, что после развода с Курбаном Омаровым она стала чаще тратиться. На днях она похвасталась новой машиной Rolls-Royce. Телеведущая также любит наряжаться.
Бородина предпочитает всегда выглядеть идеально. Однако порой она не боится отказываться от макияжа. На этот раз телеведущая устроила переписку с Екатериной Скулкиной, с которой ведет новый проект «Женский клуб». Она решила похвастаться своей новой обувью.
В этот же день Ксения надела новые ботинки Dior. Она сочетала их с кожаными шортами и удлиненным жакетом. Звезда покрасовалась без макияжа и с падчами под глазами.
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Поклонники не раз критиковали Ксению за то, что она выходит из дома в падчах. Сама телеведущая не видит в этом ничего плохого. Она отправилась в ресторан на своей новой машине. Ее вез водитель. Артистка получила много комплиментов. Однако пользователи Сети отметили, что она оделась не по погоде. При этом многие заметили, что звезда постройнела.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды