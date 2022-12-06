Аня Левченко и Валера Блюменкранц из «Дома-2» воссоединились и покинули Россию

Бывшие участники «Дома-2» Аня Левченко и Валерий Блюменкранц передумали разводиться и решили устроить семейный отдых.

Пара вместе с полуторагодовалым сыном Давидом покинула Россию и холодный Санкт-Петербург, отправившись в жаркий Египет.

Вместе с малышом Аня Левченко и Валерий Блюменкранц ездят на экскурсии, рассматривая древности. На днях семейство побывало в Каире, полюбовавшись египетскими пирамидами.

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