Аня Левченко и Валера Блюменкранц из «Дома-2» воссоединились и покинули Россию

Аня Левченко и Валера Блюменкранц с сыном Давидом

Аня Левченко и Валера Блюменкранц с сыном Давидом. Фото: соцсети

Экс-участники проекта Анна Левченко и Валерий Блюменкранц вместе с сыном Давидом находятся за границей.

Бывшие участники «Дома-2» Аня Левченко и Валерий Блюменкранц передумали разводиться и решили устроить семейный отдых.

Пара вместе с полуторагодовалым сыном Давидом покинула Россию и холодный Санкт-Петербург, отправившись в жаркий Египет.

Вместе с малышом Аня Левченко и Валерий Блюменкранц ездят на экскурсии, рассматривая древности. На днях семейство побывало в Каире, полюбовавшись египетскими пирамидами.

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Напомним, Аня Левченко и Валерий Блюменкранц перманентно ссорятся, расстаются, объявляют о разводе, а затем благополучно мирятся. Сколько продлится очередное воссоединение пары, прогнозировать невозможно.

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