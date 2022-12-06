Ольга Бузова в тугом комбинезоне бесстыдно пожамкала свою пятую точку руками: выпятила на камеру

Накануне Ольга отметилась в коротком платье на съемках. В этом году она не раз отказывалась от лифчика, даже когда выходила в свет. Поклонники не перестают обсуждать ее образы и фигуру, которая то полнеет, то снова выглядит худее.

А 6 декабря Бузова решила выложить видео, на котором позировала в черном облегающем комбинезоне с четкими линиями и поясом. Ей сделали модный макияж и собрали волосы в высокий хвост. Артистка выпятила пятую точку и погладила ее своими руками.

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