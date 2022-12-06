Ольга Бузова в тугом комбинезоне бесстыдно пожамкала свою пятую точку руками: выпятила на камеру

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она смогла прославиться на всю страну. Артистка не скрывает, что любит быть в центре внимания. И в декабре она не пропускает громких мероприятий. Телеведущая не только снимается в передачах и шоу, она также часто устраивает фотосессии. Звезда все чаще выбирает смелые наряды.
Накануне Ольга отметилась в коротком платье на съемках. В этом году она не раз отказывалась от лифчика, даже когда выходила в свет. Поклонники не перестают обсуждать ее образы и фигуру, которая то полнеет, то снова выглядит худее.
А 6 декабря Бузова решила выложить видео, на котором позировала в черном облегающем комбинезоне с четкими линиями и поясом. Ей сделали модный макияж и собрали волосы в высокий хвост. Артистка выпятила пятую точку и погладила ее своими руками.
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Многим поклонникам понравился новый образ Бузовой. Однако нашлись и те, кто ее раскритиковал за слишком смелые кадры.
«Ни чего себе, кошечка! Шикарная Олечка!», «Новый шедевр подъехал. Держите семеро», «Все неплохо, но зачем себя жамкать?», «Больше некому показать свои булочки?», «Оля, ну что за срамота», — стали писать подписчики.