«Сразу 40+»: жена ведущего «Дома-2» Черкасова резко постарела в образе брюнетки

Андрей Черкасов и его жена Кристина

Андрей Черкасов и его жена Кристина. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Кристина Черкасова показала, как выглядит с темными локонами и каре.

Жена ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова Кристина всегда была длинноволосой брюнеткой. Но в этом декабре красотке захотелось сменить имидж.

Какой ей стать, Кристина Черкасова пока не решила, но зато примерила парик с темными локонами. В микроблоге Кристина Черкасова показала, как выглядит в образе брюнетки с каре.

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Кристина Черкасова в образе брюнетки. Фото: соцсети

«Хочется изменений во внешности. Что скажете?» - спросила под фото у подписчиков Кристина Черкасова.

Поклонники сделали ей комплименты, правда, уточнив, что у образа есть существенный минус - он очень взрослит. 32-летняя Черкасова стала выглядеть на сорок с хвостиком.

«Очень идет брюнеткой», «Сразу 40+», «Очень идет, но сразу старше выглядишь», «Очень красивая, но с таким образом выглядишь на несколько лет старше», - высказались в Сети.

«Вот и я так считаю - как ни крути, а темный цвет волос добавляет 3-5 лет», - согласилась с комментаторами Кристина Черкасова.

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