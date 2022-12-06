«Сразу 40+»: жена ведущего «Дома-2» Черкасова резко постарела в образе брюнетки

«Хочется изменений во внешности. Что скажете?» - спросила под фото у подписчиков Кристина Черкасова.

Поклонники сделали ей комплименты, правда, уточнив, что у образа есть существенный минус - он очень взрослит. 32-летняя Черкасова стала выглядеть на сорок с хвостиком.

«Очень идет брюнеткой», «Сразу 40+», «Очень идет, но сразу старше выглядишь», «Очень красивая, но с таким образом выглядишь на несколько лет старше», - высказались в Сети.

«Вот и я так считаю - как ни крути, а темный цвет волос добавляет 3-5 лет», - согласилась с комментаторами Кристина Черкасова.