Лишилась защитника: 94-летняя мать ныне покойного создателя группы «Ласковый май» подвергается издевательствам

После смерти основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова жизнь его 94-летней матери превратилась в сущий ад. К престарелой женщине регулярно наведывается невестка, вдова покойного Сергея Кузнецова, и истязает ее.

Валентина Алексеевна написала заявление в прокуратуру на Елену Савельеву. В нем она указала, что невестка приходит к ней в нетрезвом состоянии, ворует деньги, отбирает еду. А на днях избила женщину.

Раньше от жестокости жены, с которой он намеревался развестись, Валентину Алексеевну защищал сын, но теперь его не стало.

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