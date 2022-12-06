«Какой по счету он у тебя? Ждем третьего ребенка»: Алену Рапунцель грубо приложили за кадры с новым ухажером с Мальдив

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Подписчики Алены Рапунцель разделились на два лагеря. Одни считают, что она — пример того, что одинокая женщина с двумя детьми вполне может найти свое счастье, вторые — что Алена такими темпами скоро станет мамой-одиночкой с тремя детьми.