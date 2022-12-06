«Какой по счету он у тебя? Ждем третьего ребенка»: Алену Рапунцель грубо приложили за кадры с новым ухажером с Мальдив

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель укатила праздновать свой день рождения на Мальдивы: 5 декабря звезде телестройки исполнилось 26 лет.
На экзотические острова Алена Рапунцель отправилась без двух своих сыновей. Мальчиков она оставила в Москве, а компанию ей составил новый ухажер. В микроблоге Алена Рапунцель поделилась видео, которое записала на яхте. В кадре она целуется с фактурным молодым человеком. Под ним Алена Рапунцель призналась бойфренду в любви.
«Спасибо тебе за сегодняшний день. Спасибо тебе за вчерашний. Спасибо за завтра, в котором я уверена рядом с тобой. Спасибо тебе за меня новую. Спасибо, что ты пришел и перевернул мою жизнь. Спасибо за возможность быть слабой. Спасибо, что делаешь счастливой каждый день. My love», — написала Алена Рапунцель.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Подписчики Алены Рапунцель разделились на два лагеря. Одни считают, что она — пример того, что одинокая женщина с двумя детьми вполне может найти свое счастье, вторые — что Алена такими темпами скоро станет мамой-одиночкой с тремя детьми.
Алена Рапунцель и ее новый избранник. Фото: скрин соцсети
«Ага, все радуются очередному мужику... Может, и третьего родит от него», «Давай ребеночка и от него!», «Одни и те же слова, только мужики меняются», «Какой по счету он у тебя? Который делает тебя счастливой», «Ждем третьего ребенка, развод и новую любовь», «Какой по счету? Ждем, через 9 месяцев родит опять!» — обсудили в Сети.