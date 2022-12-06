Пугачева одной фразой отбилась от народа: «Продажные лицемеры и лжецы — не ведают, что творят!»

Алла Пугачева вместе с мужем — шоуменом Максимом Галкиным* — обосновалась в Израиле. Примадонна сидит на вилле с двойняшками Гарри и Лизой, а юморист ездит с гастролями. Фанаты не раз пытались поддеть мужа Аллы Борисовны, намекая, что, лишившись рекламных контрактов в России и съемок на ТВ, Максим едва ли сможет скопить приличную сумму. Однако за последние годы шоумен неплохо зарабатывал, так что прокормить семью он может даже на те деньги, что у него есть.

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Алла Борисовна уже обличала хейтеров у себя в соцсети, назвав их холопами и рабами. Кроме того, певица одной фразой остудила пыл завистников, указав им на лживость натуры, отсутствие такта и лицемерие.

«Многие меня спрашивают, каким образом я выношу травлю нашей семьи. Как? А вот так. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят». Вот и все. Всем привет!» — написала певица.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.