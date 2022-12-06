«Гарри, включи солнце»: Галкин* устроила вечерний променад с подросшим сыном на пляже в Израиле

Недавно Галкин* вернулся в Израиль и воссоединился с семьей. Он лишь в января возобновит концерты. Однако юмориста не перестают критиковать за получение израильского гражданства. А на днях он признался, что мошенники от его имени, и от имени Аллы Борисовны просят денег, обманывая людей по телефону.

Но Примадонна уже ответила хейтерам. А вечером 6 декабря Максим* вышел на променад с сыном Гарри. Они устроили велопрогулку по пляжу и увидели закат.