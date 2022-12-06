«Гарри, включи солнце»: Галкин* устроила вечерний променад с подросшим сыном на пляже в Израиле

Максим Галкин* давно стал знаменитым артистом. Он также много лет работал на телевидении. Юморист в этом году устроил длительные гастроли по миру. А его жена Алла Пугачева уехала в Израиль с детьми. Теперь даже двойняшки Лиза и Гарри учатся в местной школе. Примадонна то и дело выходит в свет в Тель-Авиве.
Недавно Галкин* вернулся в Израиль и воссоединился с семьей. Он лишь в января возобновит концерты. Однако юмориста не перестают критиковать за получение израильского гражданства. А на днях он признался, что мошенники от его имени, и от имени Аллы Борисовны просят денег, обманывая людей по телефону.
Но Примадонна уже ответила хейтерам. А вечером 6 декабря Максим* вышел на променад с сыном Гарри. Они устроили велопрогулку по пляжу и увидели закат.
«Мы с Гарри сейчас снимаемся на фоне заката! Все хорошо? Гарри, включи солнце!» – сказал артист.
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Так муж Пугачевой с помощью телефона и фокуса показал, как сделать необычное видео. Его сын смог представить, что он волшебник и может включить солнце по щелчку пальцев.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что успели соскучиться по звездной семье.
«Какие классные», «Очаровательная семья», «Гарри так вырос», «Просто бесподобный мальчик», «Это магия», «Как похож на папу», — стали писать подписчики.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Максим Галкин* с сыном. Фото: соцсети звезды