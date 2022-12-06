«Решение принимает министр внутренних дел»: каковы перспективы изгнать Пугачеву и Галкина* из Израиля

В этот вторник, 6 декабря, стало известно, что некие товарищи в Израиле выступили с инициативой лишить гражданства этой страны переселенцев из России Аллу Пугачеву и Максима Галкина* .

Юрист Юлия Вербицкая-Линник в беседе с Teleprogramma.pro дала понять, что эта затея вряд ли увенчается успехом, поскольку оснований для лишения гражданства Израиля не так уж много, и Максим Галкин* с Аллой Пугачевой вряд ли подходят под них.