«Решение принимает министр внутренних дел»: каковы перспективы изгнать Пугачеву и Галкина* из Израиля

В этот вторник, 6 декабря, стало известно, что некие товарищи в Израиле выступили с инициативой лишить гражданства этой страны переселенцев из России Аллу Пугачеву и Максима Галкина* .
Юрист Юлия Вербицкая-Линник в беседе с Teleprogramma.pro дала понять, что эта затея вряд ли увенчается успехом, поскольку оснований для лишения гражданства Израиля не так уж много, и Максим Галкин* с Аллой Пугачевой вряд ли подходят под них.
«Все решения о выходе из гражданства государства Израиль принимает лично министр внутренних дел, либо его заместитель. Как правило, любое обращение рассматривается только при наличии лица, которое имеет намерение выйти из гражданства. Например, будучи евреем, проживает в другой стране не менее пяти лет, и необходимость получения второго гражданства исключает наличие гражданства Израиля.
Рассматривают документы и либо соглашаются, либо нет. Но есть исключительные случаи. Есть пункт в законе о гражданстве, в соответствии с которым министр внутренних дел вправе лишить гражданства лицо, совершившее деяние, содержащее нарушение верности государству Израиль. Есть еще пункты, которые предусматривают случаи предоставления несоответствующие действительности, поддельные документы. Но так как фигурант наш является репатриантом, то мы полагаем, что все документы он представил законные.
Но если государством, министерством внутренних дел Израиля будет установлено, что совершались какие-то деяния, содержащие состав нарушения верности, тогда да», - прокомментировала Юлия Вербицкая-Линник.
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Что же касается того, что Пугачева и Галкин* являются приверженцами православной веры, за что их, якобы и хотят лишить гражданства Израиля, то исходя из этого обстоятельства, с Земли Обетованной не изгоняют.
«Потомки евреев получают гражданство Израиля только на том основании, что были рождены в еврейских семьях, имели родственников евреев, а их вероисповедание в расчет не берется, несмотря на то, что Израиль не является светским государством. Многие законы основаны на «Торе», и люди, проживающие там, подчиняются им», - заключила Юлия Вербицкая-Линник.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.