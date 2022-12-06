Англичане включили Аллу Пугачеву в список самых влиятельных женщин мира

Сбежавшая из России Алла Пугачева продолжает завоевывать доверие западных стран. На этот раз Примадонну включили в список самых влиятельных женщин мира 2022 года по версии Би-би-си.

Певица, напомним, сейчас живет в Израиле вместе со своим мужем Максимом Галкиным*. Примадонна увезла за границу детей, теперь они будут жить за границей.

Поклонники Пугачевой дали понять, что обратно ее не ждут. Вряд ли ей простят жесткие высказывания в адрес своей родины в столь непростое время.