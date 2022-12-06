Нюша в майке оголила свои мощные бедра на камеру: не прикрыла «межножье» (пикантное видео)

Теперь Нюша старается вернуться в форму. Она то и дело в смелых нарядах появляется на публике. Певица не скрывает, что занимается спортом. После вторых родов она умело скрывает изъяны фигуры. На этот раз артистка поделилась кадрами из спортзала.

Она в майке и ультракоротких шортах села прямо на пол. Нюша обнажила свои мощные бедра. Она приняла смелую позу. Певица не стала прикрывать свои прелести.