Нюша в майке оголила свои мощные бедра на камеру: не прикрыла «межножье» (пикантное видео)

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она смогла завоевать любовь миллионов поклонников. Певица в последние два года реже выступает. Она в прошлом году снова стала мамой. Теперь с мужем Игорем Сивовым артистка растит не только дочку Симбу Серафиму, но и сына Саффрона. Она уехала с ними в Дубай.
Теперь Нюша старается вернуться в форму. Она то и дело в смелых нарядах появляется на публике. Певица не скрывает, что занимается спортом. После вторых родов она умело скрывает изъяны фигуры. На этот раз артистка поделилась кадрами из спортзала.
Она в майке и ультракоротких шортах села прямо на пол. Нюша обнажила свои мощные бедра. Она приняла смелую позу. Певица не стала прикрывать свои прелести.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что артистка выглядит очень привлекательно. Но нашлись и те, кто осудил ее за пикантные кадры.
«Ох, вот это вид», «Показалось, что без трусов», «А зачем постить такое? Самооценку повышаешь после измены?», «Такие мощные бедра», «Ого, какие формы», — стали писать пользователи Сети.
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