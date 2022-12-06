«Кастрюльное дело»: адвокат рассказал, что на самом деле грозит Григорию Лепсу за драку

Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

Юрист Михаил Терехин объяснил, почему Григорий Лепс даже не будет считаться судимым.

Известный адвокат Михаил Терехин рассказал, что певцу Григорию Лепсу, скорее всего, удастся избежать наказания за драку в Санкт-Петербургском клубе.

По словам Михаила Терехина, подобные истории в юридической практике называются «кастрюльными делами». В стране их регистрируется тысячи в сутки, а резонанс они приобретают лишь, когда участниками подобных потасовок становятся знаменитости.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, небольшой тяжести - максимальное наказание по ней до двух лет лишения свободы.

«Если человек ранее не судимый, то он может в качестве наказания получить судебный штраф и юридически даже не будет считаться судимым. Но при этом необходимо признание своей вины и возмещения вреда потерпевшему. Но даже если Григорий Лепс не признает вину, то говорить о реальном сроке наказания тут вряд ли можно. Исходя из практики все заканчивается небольшим штрафом», - отметил адвокат Михаил Терехин.

По словам юриста, нередко стороны конфликта мирятся до суда, и тогда уголовное дело закрывается.

По материалам «А теперь внимание!»

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