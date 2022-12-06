«Кастрюльное дело»: адвокат рассказал, что на самом деле грозит Григорию Лепсу за драку

Известный адвокат Михаил Терехин рассказал, что певцу Григорию Лепсу, скорее всего, удастся избежать наказания за драку в Санкт-Петербургском клубе.
По словам Михаила Терехина, подобные истории в юридической практике называются «кастрюльными делами». В стране их регистрируется тысячи в сутки, а резонанс они приобретают лишь, когда участниками подобных потасовок становятся знаменитости.
Статья, по которой возбуждено уголовное дело, небольшой тяжести - максимальное наказание по ней до двух лет лишения свободы.
«Если человек ранее не судимый, то он может в качестве наказания получить судебный штраф и юридически даже не будет считаться судимым. Но при этом необходимо признание своей вины и возмещения вреда потерпевшему. Но даже если Григорий Лепс не признает вину, то говорить о реальном сроке наказания тут вряд ли можно. Исходя из практики все заканчивается небольшим штрафом», - отметил адвокат Михаил Терехин.
По словам юриста, нередко стороны конфликта мирятся до суда, и тогда уголовное дело закрывается.
По материалам «А теперь внимание!»