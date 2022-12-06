Бывшая участница «Фабрики звезд» Анастасия Крайнова осталась без машины

Экс-участница «Фабрики звезд» Анастасия Крайнова рассказала о двух значимых событиях в своей жизни: она купила квартиру и продала машину. Оказывается, без машины ей теперь живется несладко.

«Первую машину купила в 2006 году, она классная, но сейчас ее продала, пока я без автомобиля. Просто он начал уже ломаться, а я сторонник того, что если что-то ломается — надо отпускать. Не понимаю, плохо это или нет, каршеринг спасает. Еще такси и метро использую, но крайне редко из-за того, что ношу каблуки», — призналась артистка.

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