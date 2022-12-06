«Мне комфортно с людьми, которым за 50, а лучше за 60»: SHAMAN высказался о возрасте жены

Певец и автор песен Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, счастлив в браке со второй супругой Еленой Мартыновой, которая ранее была замужем за писателем Александром Цыпкиным.
У пары прекрасные отношения, и поклонников очень волнует, как SHAMANу и Елене Мартыновой удается достигать гармонии в браке, ведь их союз не очень обычный с точки зрения патриархальных норм: Ярослав Дронов моложе жены на 14 лет, ему 31 год, ей — 45 лет.
SHAMAN заявил, что всегда чувствовал себя комфортно рядом с теми, кто постарше.
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Ярослав Дронов и его жена Елена Мартынова. Фото: личный архив
«Мне 31, но внутренне 60, поэтому с этим проблем нет. Я себя не ощущаю на 31. Мне комфортно находить общий язык с людьми, которым за 50, а лучше даже за 60», — отметил SHAMAN.
По материалам 5-tv.ru