Яна Чурикова и Елка поздравили победительницу бизнес-реалити «Сверхновая»

В первом женском бизнес-реалити «Сверхновая», которое представили этой осенью телеканал RU.TV и компания МТС, победила Евгения Елескина из Вологды. Путь к победе был нелегким. Из 2000 заявок, поданных на сайт реалити-шоу, были отобраны самые интересные.

В число финалисток вошли 20 участниц — этих девушек пригласили в Москву, где для них провели мастер-классы. Это позволило им апгрейдить свои бизнес-знания и получить прикладную помощь в реализации собственных проектов.

А для Евгении Елескиной участие в проекте стало особенно успешным: она стала обладательницей главного приза в размере 5 миллионов рублей. Именно эти деньги помогут ей реализовать свой проект, посвященный развитию онлайн-образования.

«Сверхновая» — это не проект, это волшебство какое-то! Вся команда, каждый человек — это душа и высший уровень профессионализма. Компания МТС и телеканал RU.TV, вы подарили возможность воплотить свою мечту одному человеку — мне, а я в свою очередь постараюсь подарить такую возможность тысячам детей», — сказала счастливая победительница.

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Елену Елескину поздравили с победой член совета директоров «Русской Медиагруппы» Елена Север, лидер проекта «Сверхновая», певица и актриса Надежда Лысенко, руководитель по инновациям и партнерствам компании МТС Андрей Краснопеев и ведущая шоу Яна Чурикова. Певица Елка исполнила для Евгении и всех присутствующих свою песню «Я не брошу на полпути».