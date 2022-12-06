Киркоров и другие: раскрыты имена российских звезд, не заплативших налоги

Такова человеческая натура: до последнего оттягивать момент, когда придется расстаться с деньгами. А ведь платить налоги необходимо в срок – как простым гражданам, так и знаменитостям. И срок этот определен для всех один – 1 декабря.

Между тем, декабрь в разгаре, а некоторые «звезды» пока не спешат перечислять деньги в казну. Больше всех должен заплатить Филипп Киркоров – 7 миллионов рублей. Почему так много? Потому что поп-король имеет в собственности дорогую недвижимость в Живописной бухте в Подмосковье, а помимо этого – еще и квартиру в столице, земельный участок и автомобили.

На втором месте оказались Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с долгом 1 миллион 67 тысяч.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Почетное» третье место досталось Анастасии Ивлеевой: ведущая задолжала 608 тысяч налога за свою машину и 30 тысяч – за дом, расположенный в Подмосковье. Все эти деньги звездам следовало внести еще до 1 декабря. Если система все показывает правильно, то, помимо налогов, им придется платить еще и пени за просрочку, сообщает издание Аrgumenti.ru.