«Обжорик маленький»: Подольская разделила с двухлетним сыном скромный завтрак (видео)

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она смогла стать известной певицей. Ей удается не только строить карьеру, но и следить за домашним очагом. Она не скрывает, что любит проводить время с мужем Владимиром Пресняковым и детьми: семилетним Артемием и двухлетним Иваном.
Подольская недавно отдохнула с наследниками в Дубае. Она вернулась в Москву и сразу приступила к работе. Певица выступила в ресторане с мужем, а также отметилась на новогодних съемках. Но обычно она хотя бы утро старается посвятить детям. На этот раз Наталья показала, как младший сын помогает ей завтракать.
Артистка усадила Ивана к себе на коленки. Она предпочла поесть яичницу, но делилась кусочками и с наследником. Мальчик с радостью помогал маме.
«Помогать, да? Обжорик маленький», — сказала звезда.
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Поклонники восхитились тем, какая Наталья заботливая. Многие также поразились тому, как мальчик похож на папу. «Классный такой», «Аппетит есть! Надо радоваться», «Вы такая тютеха, слова говорите такие советские, не современная мама», «Иван растет неимоверно быстро», — стали писать пользователи Сети.
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды